Si chiama "Prove d'Orchestra” il nuovo progetto musicale pensato per i bambini delle classi prime, seconde e terze della primaria dell’Istituto Comprensivo di Terralba. E’ una iniziativa del direttivo dell’associazione banda musicale “G. Verdi" che ha l'obiettivo di avvicinare giovanissimi alla musica in modo giocoso e divertente

. “L'attività, guidata dai docenti del nostro corpo musicale – spiega la presidente Cinzia Nocco- si propone di educare i bambini al ritmo, stimolare la loro attenzione e concentrazione e infondere in loro la passione per la musica. Attraverso giochi, esercizi e attività interattive, i bambini potranno scoprire il piacere di suonare insieme e creare musica.Il progetto – aggiunge la presidente- avviato a marzo, si concluderà con una performance finale a maggio, durante la quale i componenti della banda musicale accompagneranno i 180 bambini nel loro debutto musicale.

Si tratta di un'opportunità originale pensata per i piccoli studenti –sottolinea Nocco - perché la musica è un linguaggio universale che può aiutare i bambini a sviluppare la loro creatività, la loro disciplina e autostima. Il progetto. "Prove d'Orchestra" è un esempio di come la musica possa essere utilizzata come strumento di educazione e di crescita personale”.

Per questo Il direttivo della banda musicale "ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al al dirigente scolastico, Francesco Corona e a tutti i docenti del Comprensivo per aver accolto la proposta, dimostrando una forte sensibilità verso la promozione della cultura musicale e la valorizzazione del talento dei giovani studenti. “L'auspicio – affermano dal direttivo- è che questa collaborazione sia solo l'inizio di un percorso condiviso, volto a rendere la musica una parte integrante della vita scolastica e comunitaria."

