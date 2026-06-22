“Tempomora” è l’album di esordio della cantautrice sarda Alice Marras che sarà presentato in anteprima live sabato 27 giugno alle 21.15 al Teatro Massimo di Cagliari.

Registrato a Cagliari al Jane Studio, il lavoro è stato co-prodotto da Marti Jane Robertson, che ha curato anche mix e mastering, e racconta dieci anni di vita vissuti tra Italia e Inghilterra, attraverso 11 tracce in tre lingue, italiano, inglese e sardo.

“Tempomora” esce in formato vinile ed è un disco in cui la forma canzone si apre a contaminazioni profonde, muovendosi tra pop raffinato, venature jazz e tradizione cantautorale.

Sul palco della sala M2 del Teatro Massimo sabato 27 giugno alle 21.15, con Alice Marras salirà una formazione d'eccezione: alla tromba e flicorno Fulvio Sigurtà, uno dei solisti più apprezzati del jazz contemporaneo internazionale, alla chitarra Riccardo Galardini, storico collaboratore di Ivano Fossati, Daniele Russo alla batteria, Sebastiano Dessanay al contrabbasso, Gigi Marras al flauto dolce e Andrea Granitzio alle tastiere, quintetto d’archi e sei coristi.

Il concerto ospiterà un momento di rara suggestione: saranno sul palco le pietre sonore di Pinuccio Sciola suonate dalle mani della figlia Maria Sciola, custode dell’eredità artistica dello scultore sardo.

«Tempomora è una mappa cronologica della mia vita, una linea temporale e musicale dei miei ricordi e delle tante versioni di me che negli anni si sono date il cambio - spiega Alice – Tempomora è un gioco di parole: descrive il peso del passato e ciò che lasciamo a metà o che aspettiamo di fare. Descrive le scadenze ineluttabili che abbiamo con noi stessi e il loro segno nel nostro presente».

Da marzo è disponibile su AppleMusic e Spotify la sua “Il meglio di me”. Alice Marras, cantante e compositrice sarda, è laureata in musica e composizione alla Institute of Contemporary Music Performance di Londra, storica scuola di musica contemporanea del Regno Unito.

Vocologa artistica e docente di canto moderno, in 20 anni di esperienza Alice Marras ha preso parte ai maggiori festival musicali regionali, come European Jazz Expo’, Dromos festival, Creuza de Mà, Forma e Poesia nel Jazz. Ha partecipato alla realizzazione di colonne sonore per programmi RAI -Tv e ha preso parte a concerti internazionali, in Inghilterra e Irlanda, con il cantautore irlandese Don Mescall (autore per Spice girls, Backstreet boys, Corrs, Mike Reid, Gary Brooker etc).

Ha inoltre partecipato come cantante solista con il quintetto “Sardinia-crossing jazz ensemble” a numerosi concerti tenuti in istituti di cultura italiani nel mondo (IIC Londra, Praga, Tirana – Scutari, etc) e al festival jazz di Kusadasi – Turchia.

Ha partecipato alla registrazione della ninna nanna “Due Cuori – Andimironnai”, progetto di internazionalizzazione dell’identità culturale della Sardegna a cui hanno preso parte la Budapest Scoring Orchestra, la cantante israeliana Noa e il trombettista Paolo Fresu.

(Unioneonline/A.D)

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