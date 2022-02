Il Carnevale tempiese slitta a causa del Covid, ma si farà. La conferma arriva da una riunione cui hanno partecipato il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, tutta la giunta, alcuni consiglieri di maggioranza, il direttore artistico e i gruppi storici del carnevale, che avevano aderito al bando per la realizzazione dei carri. E nell’incontro si è trovata la quadra sulle date per l’edizione 2022 del Carrasciali Timpiesu, ovvero: 7,8,12 e 14 maggio.

“Al momento – si legge in una nota – si ipotizza il 7 maggio quale giornata dedicata alla discesa dei Carruleddi e il 12 Maggio per la sfilata dei bambini. Va sottolineato che le date, le modalità di partecipazione e la disponibilità per la sfilata dei bambini, e per la discesa dei Carruleddi, sono al momento in corso di definizione e da concordare con i diretti interessati. Le risposte certe arriveranno nel corso della prossima settimana”.

Alla fine della riunione, viene comunicato, questi sono i punti fermi del calendario previsto:

– Domenica 8 Maggio andrà in scena l'atteso matrimonio tra Re Giorgio e la prosperosa Mannena.

- Sabato 14 maggio, in notturna, il processo e il rogo di Re Giorgio.

"Non mancheranno – prosegue la nota diffusa dopo la riunione – carri ospiti e i gruppi estemporanei che saranno contattati dall'organizzazione per le modalità di partecipazione. L'emergenza Covid scadrà il 31 marzo, ma solo in prossimità delle date stabilite per l'evento si potranno fissare eventuali regole per il pubblico e per il corteo mascherato. Il Carnevale rappresenta un momento importante per la città non solo sotto il profilo culturale e tradizionale, ma anche economico e turistico. La direzione artistica lavora ora alla struttura del carnevale per la realizzazione di un'edizione destinata comunque alla storia dell'evento”.

