Una tempesta geomagnetica di classe G3, quindi tra le più potenti, colpisce in queste ore la Terra, e la Nasa ha già diramato l’allerta. Il fenomeno di espulsione di massa coronale, alla base della tempesta solare, è stato osservato giovedì sul lato della stella rivolto verso il nostro pianeta.

Le conseguenze sono non solo affascinanti, ad esempio con le aurore boreali, ma anche pratiche. Si possono infatti verificare problemi con i satelliti, interferenze nelle comunicazioni via radio e agli apparecchi elettronici, persino black-out come accaduto nel Sud America.

Altre tempeste di più debole intensità si potranno registrare nei prossimi giorni.

