Circa settanta metri quadri, una sala lettura con postazioni PC, un angolo per i giovani lettori, oltre cinquemila libri, entro l'estate Telti inaugurerà la sua biblioteca comunale.

Conclusa, qualche giorno fa, la catalogazione dei volumi e l'iscrizione all'anagrafe delle biblioteche italiane che la inserisce nel circuito bibliotecario nazionale, la biblioteca apre al pubblico nello stazzo Decandia.

Acquistato dal Comune nel 1995 per 40 milioni di lire, restaurato nel 1998 con l'obiettivo di trasformarlo in Casa della cultura, lo stazzo al centro del paese, in piazza Duomo, è stato la casa del primo sindaco di Telti, cavalier Pasqualino Decandia, eletto nel 1964.

