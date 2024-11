La carovana del gusto e dell’artigianato di Saboris Antigus domani, domenica 24 novembre, fa tappa a Gesico all’insegna della riscoperta degli antichi mestieri, sapori e profumi del territorio.

Si inizia alle 9 con l’apertura degli stand con esposizione e degustazione di prodotti tipici, dimostrazioni di artigianato locale e antichi mestieri. In programma inoltre l’apertura del sistema museale di Gesico a cura della cooperativa Antes con il coordinamento di Martina Usai.

Ricchissimo il programma della giornata: alle 9.30 "Ossidiana: l’oro nero dei Sardi", mostra a cura di Giuseppe Cabras e "Archeologia Sarda", sessione di archeologia sperimentale con laboratori didattici, allestimenti e presentazione manufatti nella Casa Dessì.

Dalle 10 apertura della Casa della massaia nell’ex ludoteca: Gianluca Medas dialoga con le massaie di Gesico e i loro antichi saperi. Si prosegue con dimostrazioni all’aperto della realizzazione di seadas, fatti fritti, ravioli, pane e formaggio a cura del Comitato Donne Santa Giusta Gesico; "L’incisione discografica in Sardegna", mostra didattica espositiva a cura dell’associazione Tiria Noa; lavorazioni sui modelli della cultura sarda a cura di Gigi Porceddu, scultore di Villasor.

Alle 10.30 “Antichi oceani", mostra di fossili della prestigiosa collezione Dellaca nell’ex banca in piazza Umberto I “Sa Panga”.Segue la sfilata e ballo itinerante con coppie in abito tradizionale dei vari paesi della Sardegna accompagnati dall’organettista Mattia Mura e dal flautista professionista Federico Longoni con la direzione artistica di Tonio Schirru.

Alle 11 tiro con l’arco a cura del Gruppo Funtana Onnis Guasila; alle 11.30 “Cin Cin Cannonau", degustazione guidata di vini di cantine locali a cura dell’Associazione Botteghe in Piazza. Alle 13 la Sagra della Vitella a cura della macelleria Piga con dimostrazione delle fasi della cottura e preparazione della vitella. Dalle 15 la presentazione del libro "Manuale Intergalattico di Geologia" di Luigi Sanciu, geologo e direttore del Museo Paleoarcheologico di Genoni; lo spettacolo di musica etnica; lo spettacolo itinerante "Topolino Sardo" a cura di Let’s Rox AnimAzione.

Alle 16 lo Show cooking pizza Memorial Christian Mauro Bonu con la collaborazione e il coinvolgimento degli amici pizzaioli e la partecipazione dello chef Marco Mulas. Conclusione della festa affidata alle maschere tradizionali Is Cerbus (Sinnai) e Is Scruzzonis (Siurgus Donigala); al concerto degli Istentales e ai fuochi d’artificio in Piazza Mercato.Gesico dal 1997 fa parte delle “Città delle Lumache” insieme a una decina di altri Comuni italiani.

