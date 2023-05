La comunità della Planargia conoscerà pagine inedite della sua storia grazie al libro che celebra il culto di San Pancrazio e che verrà presentato domenica 7 maggio alle ore 19 presso la stessa omonima chiesa. A curarlo è sono stati Maria Caterina Obinu con la collaborazione di Pier Tonio Pinna, che, per i tipi dell' editoriale Documenta, hanno firmato un volume che, tra storia, cronaca, rito e leggenda, ricostruisce il fascino liturgico e laico della maggiore festa religiosa locale. L'opera, intitolata “Suni. Il culto di San Pancrazio”, è stata pubblicata con la consulenza scientifica della biblioteca di Sardegna e la collaborazione delle Edizioni San Paolo. L'opera propone, attraverso saggi, testimonianze orali e documenti d'archivio, corredati da un apparato fotografico a colori, un suggestivo viaggio alla scoperta delle tradizioni religiose di Suni.

In sommario, tra gli altri contenuti, la prefazione di Don Giuseppe Pisanu, parroco di Suni, i saggi di Luigi Cosimo Borriello, Anna Maria Fagnoni e Pier Tonio Pinna. Ed ancora le testimonianze di Mauro Cadoni, Angelo Delogu, Mariangela Delogu, Bachisio Ledda, Angelo Ledda, Giuseppa Luigia Madeddu, Pietrina Manca, Fabio Manunta, Carmelo Masala, Costantino Masala, Simone Piras, Giovanni Pischedda, Salvatora Angela Pischedda, Silvio Pischedda, Maria Ruggiu, Giulia Schintu, Elio Sias, Mauro Sotgiu, Giovanna Spada,Angela Taccori e Salvatore Vacca, e i componimenti di Giuseppa Luigia Madeddu e Melchiorre Murenu.

“La devozione che la comunità sunese manifesta verso il Santo — spiega Maria Caterina Obinu — ha radici molto antiche e, per taluni aspetti, si confonde tra storia e leggenda. Nonostante non sia il Patrono, la festa a lui dedicata è vissuta con molto fervore dall’intera comunità e trova nell'Ardia il suo elemento caratterizzante: un rituale antichissimo che coniuga fede e gesti tramandati da secoli."

“Una festa è momento molto importante in una comunità perché oltre a essere espressione della devozione popolare è anche una occasione di incontro e coesione. Quando ci venne proposto di curare una pubblicazione su un Santo del nostro paese- sottolinea Pier Tonio Pinna- , non potevamo che concentrarci sulla festa di San Pancrazio che a Suni rappresenta, da sempre, l’evento devozionale e tradizionale più radicato nel sentire comune, e per questo importante circostanza di partecipazione sociale.”

