Conservatorio di Sassari: Ivano Iai si dimette dalla presidenza del “Canepa”L'avvocato esce anche dalla presidenza della Conferenza Nazionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Doppia uscita per l'avvocato nulese Ivano Iai. Egidio Bernava Morante, presidente del Conservatorio di Messina, è stato eletto questo pomeriggio all'unanimità presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani.
Bernava Morante succede a Ivano Iai, presidente del Conservatorio "Canepa" di Sassari, che era stato eletto al vertice nazionale nel luglio 2023
Ivano Iai lascia anche la presidenza dell'istituzione musicale sassarese, dove era approdato nel 2019 ottenendo poi il rinnovo.
Ora il "Canepa" di Sassari, diretto da Andrea Ivaldi, è in attesa di un nuovo presidente.