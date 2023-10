Iniziata il 10 settembre a DoMusArt, la quarta edizione di Arrexinis, alla scoperta delle nostre tradizioni tra arte cultura e archeologia, si è conclusa domenica sera sempre nella casa campidanese di via Neghelli. Il progetto, ideato dall’assessorato alla Cultura, nasce per far conoscere e promuovere il territorio quartuccese.

Reading, concerti e degustazioni sono i contenuti degli appuntamenti in programma nei luoghi simbolo della città che hanno visto la partecipazione di tanti quartuccesi e non solo.

«L’obiettivo principale è quello di valorizzare e far conoscere il nostro patrimonio artistico, culturale e archeologico e non ultimo il nostro territorio. Protagonisti principali, oltre gli artisti e ai quartuccesi, sono stati i nostri siti archeologici e la DoMusArt con la sua lolla», ha commentato l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini, soddisfatta del risultato ottenuto anche in questa edizione e con uno sguardo già rivolto al 2014.

Tanti gli artisti e le artiste che si sono alternati in questo mese dedicato all’arte, alla musica e alla riscoperta del proprio patrimonio. Dall’artista poliedrica Alessandra Sorcinelli, al Maestro d’arpa Raoul Moretti. E poi tra gli altri l’archeologa Patrizia Zuncheddu, il suonatore di launeddas Nicola Agus, Veronica Perseo e l’associazione i Custodi della Memoria.

