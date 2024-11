Prevista per domani sera a Villanovaforru la rassegna regionale "Su Piriciò" promossa dalla Confraternita don Piriciò, giunta alla sua XI edizione. L’appuntamento, in Piazza Costituzione alle 19, celebra il “vino dei poveri”, simbolo della cultura contadina e della capacità di trasformare gli scarti in risorse preziose. Dalle 17 la piazza sarà chiusa al traffico, così come un tratto di via Umberto I, mentre gli autobus transiteranno nella circonvallazione.

Dopo il successo dello scorso anno con un migliaio di persone a prendere parte alle degustazioni, per questa XI edizione ci saranno 39 produttori provenienti da 17 comuni dislocati tra Marmilla, Alta Marmilla e Campidano: Albagiara, Collinas, Curcuris, Dolianova, Furtei, Gesturi, Gonnosnò, Gonnostramatza, Mogoro, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Siddi, Villamar e Villanovaforru. Tutti offriranno il loro piriciolu realizzato artigianalmente.

Il prodotto non può considerarsi un vino, ma una bevanda ottenuta dalla pressatura delle vinacce con l’aggiunta di acqua appena intiepidita e una piccola percentuale di mosto (o zucchero) che fa ripartire la fermentazione. Da sempre, la manifestazione ha l’intento di riscoprire le tradizioni contadine promuovendo l’unicità e genuinità dei prodotti alimentari sardi. Su piriciolu può essere visto come uno dei simboli della povertà della cultura contadina oppure può essere anche interpretato come un simbolo di sopruso perché era il vino che “is meris” (i proprietari) davano a “is serbidoris” (la servitù), poiché questi ultimi non erano ritenuti degni di bere un vino fatto di sola uva.

L’organizzazione ha anche organizzato una lotteria, con in palio 72 premi. I biglietti sono già in vendita.

«Il nostro obiettivo», spiega Alberto Pilloni dall’organizzazione, «è mantenere viva una cultura che la globalizzazione rischia di far scomparire. Condividere il piriciolu significa ritrovare sapori antichi e identitari».

Già disponibile, nel canale YouTube del comune, il documentario “Su Piriciò: il vino dei poveri”, al link: https://www.youtube.com/watch?v=nW3eJGi5LpM

