Giovedì 28 e venerdì 29 marzo, dalle 15 alle 19, negli spazi del Centro di aggregazione sociale di Sorso si svolgerà il contest itinerante, lo Street art Festival con Manu Invisible, frutto della collaborazione tra il Centro per le famiglie e Centri in Rete, che si sposterà poi a Sassari e Porto Torres. Si tratta di una sperimentazione pittorica su varie superfici della città. Una volta concluso il laboratorio di Street Art cominciato in autunno e organizzato dal Centro per le Famiglie nell’ambito del progetto Centri in Rete (finanziato dal PLUS ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino), ora, come da programma, i ragazzi potranno cimentarsi nella realizzazione di un murales.

Con la partecipazione di Manu Invisible ed Emanuele Konflitto Mossa, che lavoreranno con i ragazzi che hanno preso parte al laboratorio, sarà data nuova vita alle mura del centro, offrendo a coloro che si recheranno a visitarlo, importanti messaggi e temi di riflessione. «Per l'occasione - spiega l’assessore alle Politiche sociali Serena Camboni - a Sorso metteremo in piedi un vero e proprio Street Art Festival, con sperimentazioni pittoriche, musica, giochi, una festa di colori e fantasia da condividere e adatta a tutte le età».

