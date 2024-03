La sinergia tra genitori e insegnanti è fondamentale. Proprio per fare rete si è svolto ieri a Sassari un corso di formazione dal titolo “Disturbi dello spettro autistico: dalla teoria alla pratica”. L'iniziativa è stata promossa dall’associazione Angsa Sassari Aps, l'associazione che raccoglie i genitori di persone con autismo.

L’evento ha registrato un notevole afflusso di insegnanti ed educatori desiderosi di ampliare le proprie competenze nell’ambito dell’autismo. Come docente è intervenuto Marco Pontis, formatore specialista di Didattica speciale per i disturbi dello spettro autistico all’Università di Cagliari e di Bolzano: «Penso che sia fondamentale il lavoro tra genitori, insegnanti ed educatori scolastici perché permette a tante persone di mettersi in rete e cominciare ad esplorare insieme nuove possibilità di lavoro cooperativo e di condivisione di risorse, strumenti, modalità operative e di metodologie validate dal punto di vista scientifico».

Giovanna Tuffu, presidente dell’Angsa Sassari, ha detto: «L’associazione lotta da anni per la diffusione di strategie, strumenti e metodologie scientifiche anche per aiutare tanti genitori con nuova diagnosi e orientarli nel migliore dei modi. Interventi che nel corso di tanti anni hanno dimostrato la loro efficacia sulla base di evidenze scientifiche».

Attraverso l’analisi di casi studio e la discussione di strategie didattiche personalizzate, i partecipanti hanno potuto acquisire conoscenze fondamentali grazie alle quali potranno migliorare la loro pratica sul campo.

