Le sue foto, ancora oggi, stupiscono per la bellezza tanto straordinaria quanto delicata. E la sua storia, avvolta tra i fasti degli anni d’oro del cinema americano, affascina chi l’ascolta per la prima volta: è la storia di Anna Maria Pierangeli, la prima italiana a Hollywood. La diva è anche conosciuta per essere stata l’unico grande amore del bello e dannato James Dean. Ma l’ascesa strepitosa della fidanzatina d’America - così veniva spesso chiamata - si è poi fermata, perdendosi nello star system statunitense.



Nata a Cagliari nel 1932, figlia di un architetto e di buona famiglia, Anna Maria si trasferì ben presto a Roma dove frequenta la scuola d’arte. Il suo era il fascino della classica ragazza della porta accanto, diversa dalla Loren, dalla Magnani e dalla Lollobrigida. E qualcuno ben presto se ne accorse, fermandola durante una passeggiata per le strade della capitale. L’occhio attento era quello di Vittorio De Sica.



Quell’incontro le valse un biglietto prima per Cinecittà e poi per Hollywood, dove venne ingaggiata dalla Metro Goldwyn Mayer per sette anni con un contratto d’oro.



A Los Angeles la sua vita cambia in fretta, tra party esclusivi, macchine di lusso e una fila infinita di pretendenti. Ma a rubare il cuore di Anna Maria fu proprio James Dean, con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore. Il rappporto tra i due, osteggiato dalla famiglia di lei, finisce quando Dean si rifiuta di sposarla. Così la diva – dopo la delusione - convolò a nozze con un giovane cantante, Vic Damone. La sua popolarità però subì un netto calo e ben presto finì nella spirale della depressione. Morì giovanissima, a soli 39 anni. Ma la sua storia continua a vivere oggi nel ricordo di chi non dimentica questa donna carismatica, moderna e tanto coraggiosa.

La sua vita e quella di tante altre in “Storie di donne speciali”.

