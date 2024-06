Il Comune di Stintino protagonista al VII Consortium Meeting di DivAirCity tenutosi dal 15 al 17 maggio nella città di Orvieto, da cui ha avviato un programma di Gemellaggio Globale.

L’amministrazione comunale stintinese rappresentata dalla sindaca Rita Vallebella e da Donatella Foddai, tecnico amministrativo, ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva del paese turistico a iniziative internazionali volte alla sostenibilità e all'inclusività urbana.

«L'invito al gemellaggio con Orvieto ci è stato fatto da UniverCities, nostra partner del progetto Life Genera “Re-vitalising Energy Transition in Touristic Islands”, - ha detto il primo cittadino - che accompagnerà le autorità pubbliche nella trasformazione del contesto energetico delle regioni europee, al fine di facilitare una rapida transizione verso un’economia de-carbonizzata e sostenibile». L’incontro operativo si è tenuto nella Sala DigiPass della nuova biblioteca pubblica "Luigi Fumi" e ha visto la partecipazione delle città pilota del progetto: Orvieto (Italia), Castellon (Spagna), Potsdam (Germania), Aarhus (Danimarca) e Bucarest (Romania).

Durante il meeting, DivAirCity ha lanciato ufficialmente il Programma di Gemellaggio, il cui scopo è consolidare partnership di collaborazione tra le città partecipanti. Il programma di gemellaggio, guidato da UniverCities, faciliterà scambi di esperienze e competenze tra le città partecipanti, con un focus particolare su progetti di inclusività urbana, mitigazione climatica e inclusività sociale.

Le città pilota di DivAirCity sono state abbinate ad altre città del mondo, permettendo una collaborazione globale su temi cruciali come la mitigazione dell’inquinamento dell’aria, soluzioni basate sulla natura e coinvolgimento dei cittadini in attività urbane. Le città gemellate collaboreranno nei prossimi 12 mesi attraverso eventi online e dal vivo, massimizzando la partecipazione e garantendo l’inclusività.

Il progetto è partito da Orvieto con un incontro delle delegazioni delle venti città gemellate presso il centro congressi di Palazzo del Capitano del Popolo. «Siamo entusiasti di aver partecipato al programma di Gemellaggio di DivAirCity e di collaborare con città di tutto il mondo per promuovere soluzioni urbane innovative e sostenibili», ha sottolineato Rita Vallebella. «Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per Stintino di condividere e apprendere buone pratiche in ambito di inclusività e sostenibilità - aggiunge - crediamo fermamente che la collaborazione internazionale sia la chiave per affrontare le sfide globali e per costruire un futuro migliore per le nostre comunità».

