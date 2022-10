A ottobre come a San Lorenzo: guardando il cielo sarà possibile osservare le stelle cadenti d’autunno.



Le notti del 21-22-23 ottobre sarà infatti possibile osservare uno spettacolo che ci regala il cielo.



Dalla mezzanotte in poi, guardando in direzione sud-est soprattutto, ma anche in altre direzioni sarà possibile ammirare le stelle cadenti che prendono il nome dalla costellazione di Orione: le Orionidi.

© Riproduzione riservata