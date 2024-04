"Una pioggia di farfalle nere" è il libro che Stefania Vargiu presenterà stasera alle 18.30, all'Orto Giardino di Mariposa de cardu, il progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, che si sviluppa in località Su Idanu a Quartucciu (ingresso da via Mameli). Mariposa de cardu promuove la mobilità sostenibile e invita tutti a recarsi all’orto in autobus (linea 30 del Ctm), a piedi oppure in bicicletta, che può essere custodita anche all’interno dello spazio. Per chi proprio non può fare a meno dell’auto allora si ricorda di parcheggiare nelle vie limitrofe a via via Mameli.

E poi l’invito è a utilizzare le borracce per l’acqua, evitando le bottigliette di plastica. "Una pioggia di farfalle nere" è un’opera autobiografica e introspettiva, che mette in luce il coraggio, non da tutti, di raccontarsi dal di dentro, di cristallizzare le proprie emozioni, marcandole con un sigillo che impedisca loro di sbiadirsi mescolandosi con la quotidianità. Emozioni che poi l’autrice regala al lettore. Ma quella di Stefania Vargiu non è ostentazione, semmai è un'urgenza di condividere passioni, ansie, turbamenti, gioie, sofferenze attraverso il racconto di momenti che, normalmente, fanno parte dell'intimo più protetto di ciascuno.

In questo racconto il lettore si sente vicino a Stefania Vargiu e prova le sue emozioni, rivivendo le proprie diverse e uguali. L'accompagna lungo il suo percorso, con la speranza che alla fine le farfalle perdano il loro nero colore da triste presagio. La speranza diviene certezza quando, insieme a lei, tira le somme della sua esperienza di vita e, forse, della propria.

