Pronti: ciak, si gira. Nuova avventura per il gruppo delle maschere antiche di Neoneli, Sos Corrolos. Alcuni componenti, infatti, nei giorni scorsi hanno preso hanno preso parte alle riprese del film “Scarpe nascoste”, una pellicola sul tema dell’immigrazione che il regista italo-svizzero Rolando Colla sta girando a cavallo tra Sardegna e Svizzera.

Il film, prodotto da Peacock Film e Minerva in coproduzione con Terra de Punt e in collaborazione con Sardegna film Comission, è ambientato negli anni Sessanta, quando molti paesi dell’Isola si sono svuotati e in tanti hanno varcato il mare per andare a cercare fortuna al Nord e all'estero. Il centro storico di Giave, lo scorso 22 giugno, la location scelta per girare le immagini dei balli in di carnevale dove, insieme ad altri gruppi di maschere, sono stati protagonisti Sos Corriolos di Neoneli. Indossando abiti civili degli anni Sessanta, hanno preso parte anche alla scena di un funerale in chiesa.

«Aver fatto parte della realizzazione di un film è stato davvero emozionante, specialmente perché' tratta il tema dell'immigrazione, un tema fortemente identitario per i nostri paesi della Sardegna compreso quello di Neoneli», commenta il presidente di Sos Corriolos Alessandro Cossu, «a livello personale e dell'associazione ha dato tanto, e per noi tutti è stata un'esperienza indimenticabile che ci ha arricchito a livello culturale. Ora con grande curiosità aspettiamo di vedere il film».

Appuntamento quindi sul grande schermo.

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