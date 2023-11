Arriva a Sedilo, il paese del Guilcer famoso per la tradizionale ardia in onore di San Costantino, "S’intelligèntzia de Elias", l'ultimo libro dello scrittore Giuseppe Corongiu, pubblicato dalla Janus Editore.

L'evento, organizzato in collaborazione con la Pro loco di Sedilo, si terrà sabato 25 novembre, alle 17.30, nella sede dell'Associazione Turistica in via Gialeto 2.

L'incontro sarà aperto da Pietro Carta, mentre dialogherà con l'autore Gianni Meloni.

Il libro è composto da 500 pagine dove vengono trattati molti dei temi fondamentali della politica e della società dell’Isola di oggi e domani. Un giallo distopico e fanta politico ambientato fra il 2030 e il 2038, scritte in Limba Sarda Comuna.

© Riproduzione riservata