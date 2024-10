Una serata dedicata alla poesia di improvvisazione è in programma per il nove novembre, a partire dalle 18 presso la sala convegni della Fondazione Polisolidale, in via della libertà, a Sinnai.

Il programma prevede una prima sezione didascalica dedicata alla traduzione estemporanea in lingua sarda e, a seguire, una vera e propria "gara di poesia", in cui i poeti partecipanti si sfideranno sui temi assegnati e verranno giudicati dal pubblico attraverso apposite schede di valutazione.

Sono previste varie sezioni a seconda dei sistemi metrici e di canto: versus, mutetu longu, mutetu froriu, repentina, cantzoni a curba.

I poeti che passano la selezione, e che si farà anche in un incontro a Carbonia, si sfideranno poi nella finale prevista al teatro s''i'e Boi fi Selargius per sabato 16. Il programma è promosso dalle associazioni campos e Fondazione Faustino Onnis, sostenuto dal Comune di Sinnai e incluso nei calendari di "Musas e Terras" e "Anderas 2024".

