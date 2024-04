Nuccio Floris, ex bancario di Sinnai, si ripropone ancora una volta con le sue straordinarie collezioni con un tuffo nel passato tra usi e costumi. Dal 3 al 5 maggio prossimo, Floris presenterà nella sala consiliare del vecchio municipio di Sinnai, in Piazza chiesa, una mostra di calandarietti da barbiere. Una raccolta di 200 almanacchi dal 1893 al 1988, uno più straordinario dell'altro.

«Tra il barbiere e la sua clientela - dice Floris - si stabiliva un rapporto fatto anche di complicità che veniva consacrato ogni anno in occasione delle feste di Natale, col gentile omaggio del calendarietto profumato. Un dono speciale che, in genere, veniva ripagato con una mancia. Era di formato tascabile con le pagine tenute assieme da un cordoncino col fiocchetto chiuso in una bustina trasparente. Un omaggio graditissimo, anzi atteso dal cliente della barberia. La mostra che sarà aperta il 3 maggio ne ospiterà duecento. Sono tantissimi. Tutti destinati ad avere un grande interesse. Da anni – racconta il collezionista, ex bancario - mi occupo di rassegne che raccontano il bel passato e che puntualmente presento al pubblico e agli intenditori».

Fra le tante mostre presentate negli ultimi anni da Nuccio Floris, da ricordare quella fotografica sugli stemmi gentilizi sardi, con sintesi della storia della nobiltà sarda e con l'esposizione di 17 quadri con 136 stemmi. Fra gli altri, quelli degli Aymerich, Villasanta e Sanjust.

In passato, Floris ha organizzato anche mostre sui mini assegni, calendari dell'Arma, foto dei casotti del Poetto, immaginette religiose. Il 3 maggio all'inaugurazione della straordinaria rassegna (ore 18.30) ci saranno anche alcuni titolari di antichi saloni da barbiere. Il successo e la curiosità sono garantiti.

