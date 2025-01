Il Gruppo locale G.P.S. della sezione CAI di Cagliari, in collaborazione con il MuA – Museo e Archivio di Sinnai, riprende gli incontri culturali sul paese. Il primo appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle ore 19 presso il MuA, in Via Colletta, 20.

Durante la serata, Valerio Deidda, responsabile della gestione e co-curatore della sezione artistica del MuA, presenterà una conferenza dal titolo: "Il busto di Felice Giordano realizzato da Giuseppe Sartorio nella diga di Corongiu". Sarà un'occasione per approfondire una straordinaria pagina della storia culturale e artistica legata al territorio.

