Il primo settembre, in occasione della prima domenica del mese, il museo di via Colletta a Sinnai, sarà accessibile gratuitamente dalle 18,30 alle 21,30. Un'opportunità per scoprire, e riscoprire, le collezioni del museo senza alcun costo. L'ingresso sarà infatti gratuito.

Questa giornata segnerà anche l'ultimo giorno della mostra fotografica "Home within" dell'artista Niloufar Arzani. La mostra, che ha riscosso grande successo di pubblico, esplora con profondità il concetto di "casa", inteso sia come spazio fisico che come luogo dell'anima, affrontando temi di appartenenza, identità e memoria.

