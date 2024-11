Quattro giornate a Sinnai dedicate all’arte, con protagonisti pittori, scultori, poeti e scrittori. Organizza l'associazione da “Segni, forme e colori” di Ivan Angioni con la collaborazione di Maximilian Mura.

L'appuntamento è al centro commerciale Le Palme il sette, otto, quattordici e quindici dicembre. Tanti gli artisti che hanno aderito e che allestiranno le proprie opere in tutte le quattro giornate, dalla mattina alla sera.

Tra i partecipanti Tore Angioni, la cui passione per l’arte va avanti da oltre 50 anni. Scultore e pittore nato a Pula il 16 aprile 1949, dal 2009 residente a Villamar, a 19 anni realizza la sua prima scultura e poco più tardi si dedica alla pittura. Le sue opere si trovano anche a Tiaret in Algeria “la donna che emigra” alta 4 metri e mezza, a Chelghoum Laid, sempre in Algeria, a Tuili a Pula, paese dove è nato, Villa San Pietro, Gallarate, Bologna, Oliena e Berlino. Esporrà anche il figlio Ivan, anche lui artista ed organizzatore delle serate a Sinnai.

«A Sinnai ci sono tanti appassionati d'arte», dice Ivan Angioni. «Siamo certi che sarà un successo. Esporranno tanti artisti sardi. Ringrazio Maximilian Mura per la disponibilità e la collaborazione per la realizzazione dell'evento».

© Riproduzione riservata