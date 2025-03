Primo evento domani in biblioteca a Sinnai, nel quadro degli appuntamenti sulla scuola e l'istruzione nei documenti di archivio. Per domani, venerdì, è in programma alle 18,30 l’incontro su “Fascismo e Scuola”.

Andrea Marrone, docente di Storia della scuola e delle istituzioni educative presso l’Università di Cagliari, guiderà i partecipanti in un’analisi del sistema scolastico durante il periodo fascista, evidenziando il ruolo dell’istruzione nella propaganda e nelle politiche del regime.

Il secondo incontro, “Archivi e Scuola”, si svolgerà sabato 22 marzo alle ore 18. Consuelo Costa ed Enrico Fenu, funzionari della Soprintendenza archivistica della Sardegna, approfondiranno il valore degli archivi scolastici come fonti storiche e strumenti essenziali per la conservazione della memoria educativa. Organizza il Museo e l'archivio storico di Sinnai.

© Riproduzione riservata