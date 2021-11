Il primo appuntamento è per domenica 21 alle ore 17.30, al Teatro civico di Sinnai, con la compagnia "Pilar TerneraNTN" di Livorno che propone lo spettacolo "Racconti dei saggi samurai". Testo e regia di Francesco Cortoni, con Alessia Cespuglio e Francesco Cortoni.

Una fila ordinata di piccoli samurai sul fondo, un albero di ciliegio, un prato, un ombrellino rosa di carta e un’attrice con il suo fedele aiutante pronta a svelarci chi sono quei piccoli samurai sul fondo per accompagnarci nella poesia e filosofia del paese del Sol Levante.

Una narrazione chiara, immediata, limpida e giocosa che racconta di Oda che sa aspettare il canto del cucù senza fretta, o di Riso che impara dal vecchio gatto zen come si può sorprendere l'avversario e batterlo o dei fratelli Kurawa che imparano a rimanere uniti invece che litigare e di altri piccoli racconti che narrano ai bambini e al pubblico in sala l'arte antica dei saggi samurai e dei loro insegnamenti.

I samurai furono una casta di feroci guerrieri ma furono anche poeti, filosofi, cultori del pensiero Zen capaci di influenzare profondamente la cultura del Giappone. Per alcuni il samurai è l'uomo del Rinascimento: un essere completo, che coltiva diverse discipline nell'ambizione di riuscire in tutte. Un mondo di spade affilate e veloci, di intrighi di potere ma anche un mondo di spiritualità, di compassione e di bellezza dove l'insegnamento principale consiste non nel vincere l'avversario, ma se stessi. Un invito, quindi, al migliorarsi ricercando la saggezza individuale e l'armonia con il cosmo e la natura.

© Riproduzione riservata