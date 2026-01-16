Un programma culturale fitto e coinvolgente, che giustamente parte da un omaggio alle grandi penne della letteratura isolana: prosegue l'edizione 2026 di "Significante", rassegna organizzata dall'associazione Tra Parola e Musica, con nuovi appuntamenti fino al primo marzo. Con un cartellone dal titolo "Retrogas", tratto e dedicato alla poesia tradizionale sarda, dalle 19 di domenica 18 toccherà al concerto narrativo basato su "Memoria del Vuoto", di Marcello Fois.

L'esibizione sarà ospitata anche stavolta dalla Chiesa di San Bartolomeo nell'omonima piazza del capoluogo, già teatro del "Preludio" di anteprima di sabato 10 e della vera e propria apertura di domenica 11, con "Silloge Scenica dedicata alla Sardegna". In un'altra produzione firmata Casa di Suoni e Racconti, il testo di Fois sarà trasposto dal vivo in musica con gli artisti Anna Brotzu (voce e giocattoli sonori) e Andrea Congia (chitarra e sintetizzatori).

"Significante" continuerà i suoi concerti narrativi a gennaio e febbraio: prima con la trasferta a Vigevano, sabato 24 con "Storie di sconosciuti salvatori" di Giuseppe Deiana e "Accabadora" di Michela Murgia al Circolo S'Emigradu, poi a Pavia per domenica 25, sempre con l'opera di Deiana al Circolo Sardo Logudoro, che verrà portata infine anche lunedì 26 a Milano, nel Salone dell'Oratorio della Madonna della Medaglia Miracolosa. Il primo febbraio si tornerà nell'Isola, sempre alla parrocchia di San Bartolomeo e ancora una volta con "Storie di sconosciuti e salvatori, seguito l'8 febbraio da "Canne al vento" di Grazia Deledda e il 22 da "La Società del Malessere" di Giuseppe Fiori, andando a chiudersi il primo marzo con la resa musicale di "Miele Amaro" di Salvatore Cambosu.

