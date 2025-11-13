Da novembre a maggio 15 titoli in cartellone al Teatro Astra di Sassari per la 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, la stagione organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro.

Il via domenica alle 18 con Radikinas, una coproduzione internazionale nata dalla collaborazione tra La Botte e il Cilindro e il collettivo MosaiCollective, con artiste provenienti da Portogallo, Germania e Italia. Lo spettacolo, rappresenta una sintesi perfetta degli elementi che, negli anni, hanno fondato l’identità e il lavoro della compagnia sassarese unisce infatti sperimentazione e collaborazione con altre realtà (in questo caso internazionali) e attenzione per la creazione di progetti formativi rivolti ai più piccoli. Il racconto segue il viaggio di un seme, trasportato dal vento, che cade sulla terra ed è accolto, trasformandosi in una rete di radici pulsanti, dove ogni creatura ha un ruolo fondamentale, e la diversità diventa nutrimento e ricchezza.

Gli altri spettacoli

Il 23 novembre andrà in scena uno spettacolo adatto a bambine e bambini dai 5 anni in su: Pinocchio tutto da ridere del Teatro Zeta di L'Aquila. Il 30 novembre il Micro teatro Terra Marique di Perugia propone Al mare.

L'8 dicembre la compagnia di casa presenta Lola e l'uovo d'oro, spettacolo adatto anche ai bimbi di 3 anni, mentre le festività saranno all'insegna della nuova produzione Una Cenerentola, che debutta il 21 dicembre e verrà replicata il 26,27 e 28 dicembre e il 5 e 6 gennaio dell'anno nuovo.

