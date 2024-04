Al via la nuova stagione letteraria a Senorbì.

Il museo archeologico Domu Nosta (Madn) rinnova anche in questa primavera l’appuntamento con la rassegna culturale “Pomeridiana, letture e riletture” promossa per riscoprire la bellezza di dialogare con gli autori e ascoltare le loro storie. Domani, sabato 27 aprile, alle 18, nella sala conferenze del civico museo di via Scaledda 1 (in pieno centro storico), si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi, “Per un’ora d’amore”.

«Sarà l’occasione per immergerci in una nuova e appassionante indagine del criminologo Vito Strega e del suo pool, raccontata attraverso una trama avvincente da una penna raffinata, ironica e sensibile come quella di Piergiorgio Pulixi», dice Elisabetta Frau, responsabile scientifico del museo di Senorbì, dove sono esposti i reperti archeologici rinvenuti nella necropoli di Monte Luna.

La rassegna “Pomeridiana, letture e riletture”, nata dalla collaborazione tra il Comune e la società cooperativa Sa Domu Nosta, da diversi anni mette al centro del programma di iniziative tenute nel museo la cultura e in particolare gli appuntamenti letterari. Interverranno Elisabetta Frau, che dialogherà con l’autore, il sindaco di Senorbì Alessandro Piredddu e l’assessora comunale alla Cultura Sonia Mascia.

