L’Istituto comprensivo “Luigi Mezzacapo” di Senorbì partecipa per la prima volta al Campionato nazionale di disegno tecnico con il coinvolgimento degli alunni di prima media. Una grande soddisfazione per dirigenti, docenti e alunni della scuola della Trexenta, protagonisti della prestigiosa competizione nata nel 2015 su iniziativa di un insegnante in una scuola laziale, Fabio Macchia, oggi referente nazionale e docente presso l’Istituto Egnazio Danti di Alatri, in Provincia di Frosinone.

Per quanto riguarda la Sardegna, la zona coinvolta è quella di Cagliari-Sud Sardegna e la docente di riferimento è Francesca Solla, che ha reso possibile l’accesso della scuola di Senorbì insieme agli Istituti di San Sperate, San Nicolò Gerrei, Guspini e Muravera, per un totale di 337 alunni di cui 33 finalisti.

Dopo aver superato la selezione interna d’Istituto, il primo classificato in ambito provinciale è stato Nicolas Farris, che frequenta le scuole medie di Senorbì. La prova di gara prevedeva la realizzazione di un disegno tecnico su foglio bianco, in formato cartaceo dal quale risultassero le abilità nella manualità fine, nel grado di precisione e nell’accuratezza dell’esecuzione. Il prossimo ottobre, il giovanissimo talento del disegno tecnico parteciperà alle finali del concorso confrontandosi con gli alunni delle altre regioni d’Italia a Rieti (Lazio).

