Il comune di Sennori ha deciso di intitolare la scuola civica di musica all’ex assessore e consigliere comunale, Gianpiero Pazzola.

“Fu un vero protagonista della vita culturale, amministrativa, politica del paese – si legge nella motivazione – : negli anni 70, con l’allora sindaco Tonino Mario Rubattu, contribuì alla costituzione della Proloco a Sennori; nel 1996 fu nominato presidente dell’Associazione San Giovanni; fu eletto per la prima volta consigliere Comunale nell’aprile 1997; fu riletto a giugno 2006 e nei cinque anni di mandato ebbe dall’allora sindaco Antonio Canu la delega da assessore allo Sport e spettacolo; fu fondatore e presidente dell’associazione Gesù bambino di Praga; nel 2007 per sua iniziativa Sennori entrò a far parte per la prima volta del circuito delle Scuole di musica e si istituì in paese la Scuola civica di musica di Sennori ‘Sonos’ grazie anche alla collaborazione di alcuni Comuni del circondario; nel 2009 fondò il Coro Polifonico ‘Città di Sennori’; nel 2011 venne rieletto con il sindaco Roberto Desini, e fu assessore con delega alla Cultura e allo spettacolo, fino al 2013; nel 2011 fu cofondatore della banda musicale Città di Sennori”.

Una scuola civica che è un vero e proprio fiore all’occhiello del centro della Romangia. Quest’anno gli iscritti sono 130, che possono contare su un’offerta di nove corsi a indirizzo classico, sei a indirizzo moderno e due corsi collettivi.

“La Scuola civica di musica è una realtà che si conferma negli anni grazie all’impegno dell’amministrazione. Dopo il successo dell’anno scorso, con ben 120 allievi che hanno frequentato i corsi, quest’anno siamo felici di registrare un nuovo record di iscrizioni”, dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione e alla Scuola di musica, Leonarda Casu.

