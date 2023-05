Si chiudono domani gli appuntamenti sennoresi del festival letterario “Un’Isola in rete”. Alle 20, nella biblioteca comunale, è previsto l’incontro con gli autori Davide Rondoni con il suo libro “Il concerto del viale dei lecci”, Flaminia Colella con Guerrafesta e Matteo Greco che presenta “Cielo dinamite”.

Le interviste ai tre ospiti saranno condotte partendo dalla lettura di alcune loro poesie, con le presentazioni delle opere intervallate dalle performance del Coro Polifonico Città di Sennori, diretto dal maestro Francesco Santino Scognamillo.

«La serata conclusiva degli appuntamenti sennoresi del Festival letterario ci regalerà altri momenti di grande cultura e socialità, con la presenza di tre poeti di altissimo spessore nel panorama nazionale, arricchita dalla partecipazione del nostro Coro Polifonico - ha dichiarato la vicesindaca e assessora comunale alla Cultura, Elena Cornalis -. La formula degli aperitivi radiofonici si è rivelata vincente, ha consentito di promuovere gli ottimi vini delle cantine locali grazie anche alla sapienza del sommelier Giorgio Demuru. Ringraziando lo staff del festival “Un’Isola in rete” per avere scelto Sennori, siamo orgogliosi che proprio il nostro format rappresenterà Salude e Trigu nello stand della Camera di Commercio del Nautic event di Alghero».

Un’Isola in rete proseguirà il suo tour ad Alghero in occasione del Nautic event con un aperitivo radiofonico al quale parteciperà lo scrittore Alessandro Deroma e la cantina Sorres di Sennori e il sommelier Giorgio Demuru, per poi spostarsi ad Ajaccio e infine a Castelsardo.

