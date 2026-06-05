Sabato 6 giugno, dalle ore 17, “Alle Cantine” di Pozzo San Nicola a Stintino ospita il quarto appuntamento di Cantine Aperte all’Arte, il progetto culturale che mette in relazione letteratura, fotografia, musica e cultura del territorio in uno spazio dedicato all'incontro e alla condivisione.

Protagonista della serata sarà lo scrittore sassarese Cristiano Idini, autore del romanzo “Il prezzo da pagare” (edizioni Il Maestrale), noir ambientato nella Sardegna contemporanea tra Sassari, i palazzi del potere e le periferie urbane. Un racconto che affronta temi come giustizia, responsabilità, potere e verità attraverso una trama che intreccia vicende personali, cronaca e conflitti morali.

Al centro della storia ci sono il magistrato Enrico Idini, l'avvocata Elena Tavera e il maresciallo dei carabinieri Sebastiano Valente, impegnati in una complessa vicenda che ruota attorno a un misterioso giustiziere e a un grave fatto di cronaca che coinvolge uno dei protagonisti della vita politica sarda. Due percorsi narrativi destinati a incontrarsi, sullo sfondo di una società attraversata da interrogativi che riguardano il confine tra legalità e giustizia privata. A dialogare con l'autore sarà la giornalista Gabriella Grimaldi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi del libro e del percorso letterario di Idini, già autore di Magistrite, romanzo con il quale ha esordito nel 2022.

La serata offrirà anche l'opportunità di visitare la mostra fotografica di Costantino Idini, fotografo documentarista che da oltre quarant'anni racconta persone, tradizioni e patrimoni culturali attraverso il linguaggio delle immagini. In esposizione una selezione di fotografie dedicate alla Macchina di Santa Rosa, una delle manifestazioni più significative della tradizione italiana, osservata attraverso uno sguardo attento ai protagonisti, ai gesti e alla dimensione collettiva dell'evento.

Il programma sarà accompagnato dal live sax di Livio Solinas e da una degustazione di vini del territorio proposta da Alle Cantine – Sardinian Experience.



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