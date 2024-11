Lo sport non è solo salute ma anche docente di vita, con le sue storie di riscatto. Per questo la letteratura sportiva è particolarmente adatta ai giovanissimi. Prende il via a Sassari la IV edizione di “Time out: si legge!", il laboratorio di animazione alla lettura per gli studenti di San Donato. Quest’anno sono state inserite nel progetto, unico nel suo genere in Sardegna, cinque classi della scuola Primaria e quattro di quella Secondaria.

L'iniziativa è organizzata dall’associazione Memoria Storica Torresina e dalla Biblioteca Popolare dello Sport. La responsabile dell’attività di animazione alla lettura è ancora Claudia Tamara Chelo, educatrice impegnata da anni in progetti legati alla lettura per conto, di associazioni, biblioteche e amministrazioni locali di tutto il nord Sardegna. “Obiettivo principale dell’iniziativa – spiega l’educatrice - è favorire nei bambini l’interesse per i libri e le storie in essi contenute, stimolare la loro fantasia e accrescere le loro conoscenze. In un percorso di animazione alla lettura si intende aiutare i bambini a provare le emozioni che scaturiscono dall’ascolto della voce narrante e dalla visione delle immagini, concorrere alla creazione del lettore e all’acquisizione delle competenze per una lettura individuale e critica”.

Tra i testi adottati quest’anno, “Con le ali ai piedi”, “Magica, questa mister”, “La squadra dei sogni”, “Un calcio al razzismo”, “Roger Federer, il tennista dei record”, “La ragazza che imparò a volare”, “Che squadra! Sport, amicizie e trionfi”, “Abbiamo toccato le stelle” e “100 storie di atleti per piccoli e grandi campioni”.

