L'anno scolastico 2023/24 è stato particolarmente proficuo per i viaggi all'estero organizzati dal Liceo Azuni di Sassari. Sono stati coinvolti da febbraio fino a luglio oltre trecento alunni e alunne, per la maggior parte del triennio, e diversi docenti accompagnatori.

Opportunità offerte grazie a visite in contesti e strutture di interesse per gli indirizzi di studio, partecipazione a eventi, esperienze di tirocinio lavorativo valide per l’ex alternanza scuola-lavoro, scambi con altre realtà scolastiche, culturali e artistiche.

Un’importante opportunità di formazione linguistica unita a esperienze di tirocinio lavorativo è stata offerta agli studenti selezionati con il bando del progetto “Oikos-Erasmus+”, nel quale l’Istituto sassarese è inserito ormai da alcuni anni, con soggiorni della durata di oltre un mese in Germania, Francia, Irlanda e Spagna, rispettivamente a Berlino, Parigi, Clonakilty e Valencia, con l’accompagnamento di docenti tutor e il rilascio di certificazioni europee.

Una tappa ha portato gli allievi di alcune classi quinte in Grecia con un tour che da Atene si è esteso a Micene, Epidauro, Nauplia e poi fino a Delfi, con la visita guidata in ogni località dei principali edifici storici e siti archeologici.

Sono stati invece a Budapest gli studenti dell’ensemble di chitarre del corso musicale, ospiti delle famiglie dei loro colleghi e accompagnati dai docenti di strumento, per un gemellaggio con due scuole della capitale ungherese e la partecipazione a un festival chitarristico.

© Riproduzione riservata