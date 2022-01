Appuntamento domani sera, dalle 20, con il “Concerto per il nuovo anno”, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari.

L’evento, a porte chiuse nell’aula magna di piazza Università e in diretta streaming sui canali ufficiali YouTube e Facebook dell’ateneo, si aprirà con i saluti del Rettore Gavino Mariotti e del Prorettore ai rapporti con il territorio, Antonietta Mazzette. L’Università di Sassari in questo modo vuole dare, anche quest’anno, un segno di solidarietà a supporto della musica e delle arti particolarmente penalizzate in questi mesi di pandemia, seppure siano componenti irrinunciabili della vita sociale e culturale del Paese.

Sarà uno spettacolo dotato di due anime musicali distinte che, per l’occasione, si fonderanno in un’unica manifestazione artistica. Il “Concerto per il nuovo anno” si aprirà con il volto e la voce dell’acclamato cantante Francesco Demuro, accompagnato dal pianista Andrea Certa. La serata proseguirà con i Tazenda, che porteranno sul palco i loro grandi classici e i brani dell’ultimo album “Antìstasis”. Chiuderà il concerto il tenore con “Nessun dorma”.

“Antìstasis” (dal greco classico “resistenza”) è un disco che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro. Undici brani inediti (più 1 remix), in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni moderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale.

