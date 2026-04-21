“Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” è la mostra che raccoglie 20 ritratti, realizzati dal fotografo Gerald Bruneau. Verrà inaugurata giovedì alle 17.30 nella Sala Duce di palazzo Ducale a Sassari, dove sarà visitabile sino al 6 maggio dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 19.

L'esposizione realizzata dalla Fondazione Bracco arriva in Sardegna grazie all’impegno dell’associazione Giulia Giornaliste Sardegna, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari, dell’Università degli Studi di Sassari, di Anci Sardegna, dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

I 20 scatti del fotografo Bruneau mostrano altrettante scienziate italiane contemporanee che si sono distinte nel loro ambito di ricerca. Le pose sono volutamente familiari, in modo da dimostrare che la scienza non è una materia ostica e noiosa, superando così i pregiudizi e gli stereotipi che la riguardano. L’obiettivo della mostra, infatti, è di offrire uno strumento concreto di visibilità alle scienziate del nostro Paese che vantano importanti curricula di ricerca, affinché divengano voci e volti sempre più presenti nell'arena pubblica. Allo stesso tempo vuole essere uno stimolo per le nuove generazioni ad avvicinarsi alle materie STEM (comprendenti Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) senza preconcetti che le possano allontanare dal seguire un percorso affascinante e ricco di soddisfazioni professionali.

Dal 2019 “Una vita da scienziata” è coinvolta in un tour nazionale e internazionale, oltre che in diverse città italiane – fra le quali Agrigento, Milano, alla Camera dei Deputati a Roma - ha fatto tappa in numerose metropoli degli Stati Uniti, del Messico, del Costa Rica, del Brasile, e ancora, a Panama, Praga e Shanghai.

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