La storia recente di Seneghe torna alla ribalta con la relazione del professore Mario Cubeddu, studioso scrupoloso ed ex insegnante. Sabato 6 giugno nella Casa Aragonese rievocherà alcune pagine storiche importanti che hanno segnato il secolo scorso.

Innanzitutto la giornata drammatica di Sas Sonazzas, 16 maggio 1926, che ha rappresentato una svolta epocale nel rapporto dialettico tra comunità e potere, popolo e politici. Poi l'affascinante avventura politica di due illustri seneghesi Paolo Pili e Antonio Putzolu che a loro modo hanno contribuito al cambiamento della società locale e sarda, realizzato con gli strumenti politici e della mobilitazione sociale, diventando dirigenti di partito e deputati.

L’incontro fa parte di un percorso di approfondimento storico promosso da Mario Cubeddu che vedrà altri eventi in autunno. Appuntamento per sabato 6 giugno alle 18.30 presso la Sala Conferenze della Casa Aragonese.

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