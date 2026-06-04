Un percorso di valorizzazione per una piccola e preziosa comunità, che offre ora i suoi frutti: venerdì a Giorgino saranno presentati i risultati del progetto "MemoriAttiva", realizzato da Riverrun e Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori nel contributo di Comune e Fondazione di Sardegna, con le nuove azioni di arte pubblica e rigenerazione culturale per il borgo ai confini di Cagliari. La conferenza stampa si terrà alle 10:30 nel Salone parrocchiale, mentre dalle 20:30 il Favelas Stadium ospiterà una serata di festa, sulle note delle selezioni musicali di Santa Maria de la Psicodelia.

Parte centrale della mattina sarà il ritorno di "Luna, il Pesce Mangiaplastica", installazione artistica e simbolo per Giorgino, messa ai restauri grazie all'azienda di Alessandro Suella e destinata a essere riposizionata sull'arenile, in un momento pubblico e cerimoniale dedicato alla tutela ambientale. Verranno inoltre inaugurati il nuovo murale firmato da Andrea Casciu (in arte Cash) e il mosaico collettivo a cura di La Musa Mosaici, opere concepite all'interno di un cammino che ha coinvolto nei recenti mesi abitanti, studenti, artisti e realtà locali tramite laboratori.

Durante l'incontro sarà inoltre proiettato il cortometraggio creato dal collettivo artistico Indigos, sotto la guida di Jacopo Cogoni, nella documentazione delle varie attività sviluppate all'interno di "MemoriAttiva". Un ultimo momento sarà infine dedicato alle benedizioni degli spazi rigenerati e all'intervento di Giuliana Vargiu, storica abitante del Villaggio che racconterà ai presenti il suo quotidiano impegno per ripulire la spiaggia dai rifiuti.

Con il calar del sole spazio alle celebrazioni, con musica, pasti e socialità a invadere il campo sportivo dello Stadium: dietro la consolle, la dj e produttrice italo-colombiana Santa Maria de la Psicodelia, con i suoi set in movimento fra elettronica, ritmi tropicali, cumbia psichedelica e contaminazioni da tutto il mondo. La serata sarà a ingresso libero.

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