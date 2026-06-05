Sono riuscite a comunicare cosa può significare la disabilità con sensibilità, delicatezza, gusto estetico e abilità tecnica, per questo la commissione giudicatrice del "Premio Farace" dell'Università di Sassari ha assegnato loro tre premi da 1000 euro: uno condiviso tra Maria Gabriella Desole e Giorgia Pippia, uno a Sofia Urgeghe e uno a Gaia Pintus, tutte allieve del Liceo artistico Figari di Sassari. Menzione speciale a Sara Tanca.

I quattro elaborati grafici si sono distinti tra tutti quelli che hanno partecipato al concorso intitolato alla memoria di Francesco Farace, chirurgo plastico e ricercatore dell'ateneo sassarese, che durante la sua carriera si è distinto per competenza, dedizione e umanità.

Il Premio, giunto alla XXII edizione, è stato organizzato dall'Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Sassari per le classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano.

Alla premiazione sono intervenuti il Rettore Gavino Mariotti, la presidente della Commissione giudicatrice Franca Mele, punto di riferimento e motore del Premio Farace, il delegato del Rettore alla Disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Giovanni Pruneddu, Giuseppina Tanda dell'Ufficio Scolastico Regionale e Corrado Rubino, maestro di Francesco Farace.

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