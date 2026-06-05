Padria, in un libro il racconto della storia locale attraverso le delibere consiliariSabato 13 giugno la presentazione del lavoro di ricerca svolto dall’archivista Stefano Alberto Tedde
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Un affascinante viaggio nel tempo quello che trova spazio nel nuovo libro "Padria - Storia di una comunità attraverso le deliberazioni degli organi consiliari (1930-2025)", scritto dall'archivista Stefano Alberto Tedde e pubblicato grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Padria, l'Unione dei Comuni del Villanova e l'Istituto Camillo Bellieni (Is.Be) di Sassari.
Il volume sarà presentato ufficialmente sabato 13 giugno, alle 17, nella sala conferenze dell'Ex Convento Francescano di Padria. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Alessandro Mura e l'assessora alla Cultura, Pangela Dettori, seguiti dai saluti di Maria Doloretta Lai, presidente dell'Istituto Bellieni,da sempre impegnato nella tutela e nella divulgazione della storia e dell'identità locale.
Subito dopo si entrerà nel vivo del racconto con gli interventi di chi ha vissuto e curato il progetto da vicino. Prenderanno la parola Lucia Sechi, operatrice linguistica del territorio che ha coadiuvato la ricerca storica, e l’autore, Stefano Alberto Tedde, che guiderà il pubblico alla scoperta delle tappe della ricerca e degli aneddoti più curiosi emersi dalle carte comunali.
L'autore è riuscito a trasformare le carte ufficiali in un racconto vivo e accessibile a tutti, plasmando il volume come un vero e proprio specchio del Novecento. Dagli anni complessi della ricostruzione post-bellica al boom economico, passando per le dolorose stagioni dell'emigrazione fino all'arrivo delle prime moderne infrastrutture. A rendere l'opera oltremodo preziosa è uno straordinario patrimonio di fotografie d’epoca, capace di restituire uno spaccato autentico dei cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi decenni.
L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque intenda riscoprire un pezzo fondamentale di storia e identità del territorio.