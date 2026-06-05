Accoppiata vincente per le classi 2^M e 1^M del Liceo Musicale Azuni di Sassari. Si sono aggiudicate rispettivamente il primo e il secondo premio della III edizione del bando sul tema “La cultura della disabilità nel mondo giovanile” promosso dalla sezione “Andrea Cau” di Sassari della Uildm, l’Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare.

Il primo premio è stato assegnato alla 2^M per un video dal titolo “Nei panni di un ipovedente” nel quale per un giorno una metà degli studenti della classe, assistita dai compagni come accompagnatori, ha simulato la condizione di un non vedente, con spezzoni musicali e interviste sulle emozioni derivanti dalla sperimentazione della disabilità visiva nelle attività della vita quotidiana, comprese quelle scolastiche.

I premi, del valore di 300 Euro ognuno, sono stati assegnati con una cerimonia che si è tenuta nell’auditorium della sede del Liceo Musicale Azuni, in via de Carolis, alla quale sono intervenuti il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, la presidente della Uildm cittadina, Gigliola Serra, e i docenti Andrea Masala, Mariella Pala e Maria Antonietta Rudas, referenti dell’istituto per l’iniziativa.

All’apertura della cerimonia e poco prima della premiazione hanno eseguito alcuni brani musicali di Antonio Vivaldi gli studenti dell’ensemble di archi del Liceo Musicale Azuni, coordinati dai docenti Alessio Manca e Gioele Lumbau.

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