Un nuovo, esilarante spettacolo dai tratti intimi e delicati, costruito tutto intorno alla forza del monologo. Venerdì farà il suo debutto a Carbonia il nuovo lavoro di Gabriele Cossu, dal titolo "Giù la maschera". In scena alle 20:30 al Teatro Comunale, l'appuntamento non sarà altro che la prima tappa del tour estivo dell'attore e comico isolano, con la serata di domani che lo vedrà sul palco in compagnia di tanti ospiti speciali.

Dopo tutti gli anni trascorsi a dar forma a personaggi ormai parte dell'immaginario comune, Cossu sceglie di compiere un passaggio significativo per il suo percorso artistico, che l'ha reso nel tempo uno degli interpreti più popolari e riconoscibili in Sardegna. Ma l'attore adesso abbandona le maschere sceniche da lui rese celebri, avvicinandosi al pubblico in una pièce personale e priva di filtri, scritta, diretta e interpretata da Cossu stesso in un confronto aperto e restituito in una sequenza di monologhi.

Facendo ancora una volta uso del suo personale linguaggio artistico, fatto di ritmo, ironia e capacità di raccontare il quotidiano fra satira, comicità osservazionale e teatro popolare, Cossu attraverserà contraddizioni, fragilità e paradossi della contemporaneità e della sua apparentemente intrinseca superficialità. Accanto a lui in questa impresa, contribuiranno a costuire scene articolate e trasversali alcuni grandi ospiti, come Le Balentes, l'ex Zelig Aurelio Sechi, la danzatrice e perfomer sulcitana Rebecca Mascia, l'attore e comico Alessandro Solinas e infine Patrizia Cogoni, attiva nel teatro immersivo e nella sperimentazione scenica.

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