Un calendario ricco di eventi gratuiti per adulti e più piccoli. L'Amministrazione comunale di Sassari ha organizzato diversi appuntamenti tra il 21 febbraio e il 4 marzo nella Biblioteca comunale di piazza Tola e nelle sedi di Li Punti e di Caniga.

Si inizia nella Biblioteca di Palazzo d'Usini il 21 febbraio alle 17.30 con la presentazione del romanzo "Janas. La scomparsa di Angela Masala", di Federica Selis. Giovedì 23, sempre alle 17.30, appuntamento con Maria Luana Martinelli e le sue “Poesie e racconti d’amore e di lotta. Cantos e contos de amore e de luta".

Il 2 marzo Tito Scarpa presenterà "Le favole di Fedro". I testi in lingua latina, italiana e sarda logudorese, che nelle loro massime condensano insegnamenti tratti dall'esperienza, si collegano ai proverbi e ai modi di dire della cultura sarda. Il 9 marzo alle 18 Lucia Angelica Salaris, Cristina Nadotti e Loredana Salis ricorderanno Constance Markievitz, personaggio di rilievo per il suo impegno per la conquista della libertà del popolo irlandese.

Rivolto a bambine e bambini di 6 e 7 anni è invece il laboratorio "Kamishibai. Una valigia di racconti e non solo". Il Kamishibai, antica tecnica giapponese di narrazione per immagini è una via di mezzo tra lettura e arte teatrale, una tecnica divertente per avvicinare i bambini alla lettura e al teatro e stimolare la loro fantasia. I laboratori, con inizio alle 16.45, si terranno giovedì 23 febbraio nella Biblioteca centrale di piazza Tola, lunedì 27 febbraio nella biblioteca di Li Punti, martedì 28 febbraio nella biblioteca di Caniga.

