Per il centenario della nascita del grande compositore del '900 Luigi Nono, il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari organizza tre giorni di musica e studi. Da giovedì a sabato sono in programma un convegno, una masterclass e un concerto nel nome dell’intellettuale veneziano, inseriti nella rassegna di musica contemporanea Musicanova e in collaborazione con l’Associazione musicale Laborintus.

Ospite delle tre giornate sarà il flautista Roberto Fabbriciani, già collaboratore di Luigi Nono e memoria vivente del lavoro del compositore.

Il convegno in programma alle 11 nella sala Guarino del Conservatorio sassarese (ingresso libero) ha per titolo “Giacinto Scelsi, Luigi Nono, Franco Oppo e la diffusione della nuova musica in Sardegna”. Ideata dal docente Angelo Pinto e organizzata insieme al vicedirettore del Canepa Gian Carlo Grandi, la giornata di studi indagherà sui rapporti tra i tre compositori e in particolare sul contributo che il sardo Franco Oppo diede alle fortune di Nono e Scelsi nell’isola.

Il flautista Roberto Fabbriciani terrà venerdì dalle 10 alle 13 la masterclass “Le tecniche estese del flauto contemporaneo”.

Sabato alle 18.45 la sala Sassu ospita il concerto “Con Luigi Nono”. Verrà eseguita l’opera Das atmende Klarsein, scritta da Nono tra il 1981 e il 1983 per piccolo coro, flauto basso, nastro magnetico e live electronics. Parteciperanno Roberto Fabbriciani al flauto, il Coro da camera del Conservatorio preparato da Clara Antoniciello, Walter Cianciusi e Riccardo Sarti al live electronics diretti da Fabio Conocchiella.

