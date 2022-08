Dopo due anni di stop, a causa della ben nota pandemia, a Sassari l'attesa era quasi spasmodica: sono almeno 100mila, infatti, gli spettatori della discesa dei Candelieri, la festa più sentita del capoluogo.

Immensa la folla al Corso, a Porta Sant'Antonio, in corso Vico e nei pressi della chiesa di Santa Maria di Betlem, dove si concluderà la sfilata.Tantissimi gli applausi, con i portatori dei grandi ceri che non si sono risparmiati, nei loro balli ed evoluzioni. Concluderà la "Faradda" il gremio dei Massai, l'ultimo ad entrare in chiesa. Verso mezzanotte.



© Riproduzione riservata