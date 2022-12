Nella chiesa medioevale dei frati Cappuccini di Sassari, che da un piazzale domina l'omonimo quartiere, è stato realizzato dai fedeli uno dei più suggestivi presepi della città. Centinaia di statuine perfettamente integrate e illuminate, rivoli d'acqua, mulini e piccoli promontori sapientemente incastonati nella scena della Natività.

Una vera e propria opera d'arte che sta affascinando tanti visitatori e curiosi, che provengono da tutta Sassari ma anche dalle cittadine della provincia. Il presepe di Cappuccini è diventato una vera attrazione.

E dire che anche in Sardegna per queste festività in alcune realtà si è proceduto con presepi ( e persino Babbi Natale) alternativi. Che specie all'inizio provocano scalpore. Ma il Natale e le festività sono costituite soprattutto da tradizioni. E quando a quest'ultime si accoppia anche la bellezza e un tocco di magia il successo è assicurato. Come a Cappuccini, col suo splendido presepe.



© Riproduzione riservata