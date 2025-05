Cosa resta della Siria, dopo più di dieci anni di guerra? Quali equilibri si giocano oggi in quell’area e quanto ci riguarda tutto questo, davvero? A queste domande cercherà di rispondere il quarto appuntamento del “Corso di geopolitica e relazioni internazionali” promosso dalle Acli della Sardegna in collaborazione con Crei e Ipsia. L’incontro si terrà mercoledì 7 maggio, dalle 18 alle 20, nell’Aula Baffi dell’ex Facoltà di Economia (via Sant’Ignazio da Laconi 74, Cagliari).

Protagonisti dell’incontro saranno il giornalista e dottore di ricerca Luca Foschi, esperto di Medio Oriente e voce attenta dei conflitti dimenticati e Carlo Sanna, docente all’Università di Sassari. Insieme guideranno i partecipanti attraverso una delle crisi più complesse e durevoli della nostra epoca: quella siriana, epicentro di un groviglio di poteri regionali, interessi globali e drammi umani.

Il corso – articolato in sette incontri, ciascuno della durata di due ore – rientra nel più ampio “PerCorso di educazione alla pace” delle Acli, un progetto che mira a fornire strumenti critici per comprendere l’attualità internazionale oltre le semplificazioni mediatiche. Ogni incontro prevede un’introduzione tematica, l’analisi di casi studio concreti e un dibattito moderato.

Destinato a giovani, formatori, insegnanti e a tutti gli appassionati di politica estera, il ciclo si distingue per la capacità di coniugare rigore analitico e accessibilità, offrendo spunti di riflessione profondi in un contesto formativo ma aperto.

