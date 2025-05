L’esperienza parigina alla maison Kenzo e un viaggio in Giappone per omaggiare la regina del pois. La Grande Mela, le provocazioni geniali di Vivienne Westwood, l’indimenticabile India e un sopralluogo a Cuba.

Ma nel cuore c’è sempre lei, la Sardegna e Alghero, il posto dell’anima per Patrizia Maddalena Giacomina Sardo Marras e Antoniomarras – scritto proprio così, tutto attaccato – «quasi un nomen omen nel senso che Antoniomarras è un destino, una ineluttabile fatalità».

Arriva domani in libreria “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani, pp.368, 19 euro), un memoir brillante e ironico, un inno alla vita che verrà presentato mercoledì 14 maggio a Milano, in dialogo con Geppi Cucciari (Palazzo Reale, piazza Duomo, alle 18).

