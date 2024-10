“I mercoledì del Conservatorio” al Canepa di Sassari propongono dopodomani in Sala Sassu (ore 19) il pianista Francesco Miscera. Per l'allievo del docente Mariano Meloni, il concerto sarà anche la prova finale del biennio accademico di secondo livello di Musiche d’insieme. Relatore il docente Alessandro Puggioni. L'ingresso è libero e gratuito.

Francesco Miscera sarà accompagnato nella prima parte dalla violoncellista Alessia Sassu, con cui proporrà la Sonata per violoncello e pianoforte in la minore op. 36 di Edvard Grieg, e nella seconda parte da Davide Casu al violino, con cui eseguirà la Sonata per violino e pianoforte in do minore op. 45 dello stesso Grieg.

“I mercoledì del Conservatorio”, appuntamento fisso settimanale con i concerti nella sala Sassu del Canepa, ospitano artisti esterni, docenti, ma anche allievi dell’istituto che possono confrontarsi con un pubblico “vero”, inseriti in una rassegna di assoluto prestigio che quest’anno ha ospitato, tra gli altri, i pianisti Jean-François Antonioli e Florian Noack, il premio Eggman-Giangrandi Daniele Martinelli, il clavicembalista Takashi Watanabe.

© Riproduzione riservata