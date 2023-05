Si intitola “Il Museo dietro le quinte” l'iniziativa in programma sabato alle 10.30. Saranno riaperti al pubblico il deposito e i laboratori di restauro della Pinacoteca nazionale di Sassari.

La direttrice del Museo, Maria Paola Dettori, e lo staff della Pinacoteca, sveleranno nuovi contenuti presenti nei depositi e nei laboratori, attraverso oggetti, documenti e dipinti, con un focus sui personaggi importanti e famosi della nostra storia, ritratti da artisti poco noti e da scoprire, come il boemo Oskar Brazda.

La giornata sarà dedicata ai visitatori per far conoscere e condividere il backstage delle attività che si svolgono fuori dalle sale espositive. Il dietro le quinte che accompagna il percorso delle opere e il risultato degli interventi che le renderanno visibili al pubblico. Un evento da non perdere per soddisfare piccole curiosità, catturare ogni particolare su date e attribuzioni, conoscere le metodologie che hanno reso alcuni interventi di restauro infelici a cui porre rimedio, scoprire opere antiche e opere contemporanee da “mettere in forma” perché siano pronte per l’esposizione.

Nel corso della giornata sono previste due visite guidate nei laboratori e nei depositi, alle 10.30 e alle 12 , con la partecipazione massima di 15 persone, previa prenotazione obbligatoria.

© Riproduzione riservata